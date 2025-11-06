Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Verizons totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/6/2025
33%
ÅR 1
33%
ÅR 2
34%
ÅR 3
Hos Verizon er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:
33% opptjenes i 1st-ÅR (33.00% årlig)
33% opptjenes i 2nd-ÅR (33.00% årlig)
34% opptjenes i 3rd-ÅR (34.00% årlig)
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Verizon er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)