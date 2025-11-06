Selskapskatalog
Programvareingeniør-kompensasjon in Raleigh-Durham Area hos Verizon varierer fra $132K per year for SMTS til $200K per year for DMTS. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Raleigh-Durham Area utgjør totalt $108K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Verizons totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/6/2025

Praksisplasslønn

Opptjeningsplan

33%

ÅR 1

33%

ÅR 2

34%

ÅR 3

Aksjetype
RSU

Hos Verizon er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:

  • 33% opptjenes i 1st-ÅR (33.00% årlig)

  • 33% opptjenes i 2nd-ÅR (33.00% årlig)

  • 34% opptjenes i 3rd-ÅR (34.00% årlig)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Verizon er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareingeniør hos Verizon in Raleigh-Durham Area ligger på en årlig totalkompensasjon på $203,500. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Verizon for Programvareingeniør rollen in Raleigh-Durham Area er $153,567.

