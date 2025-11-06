Verizon Programvareingeniør Lønninger i Northern Virginia Washington DC

Programvareingeniør-kompensasjon in Northern Virginia Washington DC hos Verizon varierer fra $95.2K per year for MTS 1 til $213K per year for PMTS. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Northern Virginia Washington DC utgjør totalt $95K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Verizons totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/6/2025

Selskap Lokasjon | Dato Nivånavn Merkelapp År med Erfaring Totalt / I Selskapet Total Kompensasjon ( USD ) Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus

Opptjeningsplan Hovedplan Alternativ 1 33 % ÅR 1 33 % ÅR 2 34 % ÅR 3 Aksjetype RSU Hos Verizon er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan: 33 % opptjenes i 1st - ÅR ( 33.00 % årlig )

33 % opptjenes i 2nd - ÅR ( 33.00 % årlig )

34 % opptjenes i 3rd - ÅR ( 34.00 % årlig ) 25 % ÅR 1 25 % ÅR 2 25 % ÅR 3 25 % ÅR 4 Aksjetype RSU Hos Verizon er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan: 25 % opptjenes i 1st - ÅR ( 25.00 % årlig )

25 % opptjenes i 2nd - ÅR ( 2.08 % månedlig )

25 % opptjenes i 3rd - ÅR ( 2.08 % månedlig )

25 % opptjenes i 4th - ÅR ( 2.08 % månedlig )

Hva er opptjeningsplanen hos Verizon ?

