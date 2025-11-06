Programvareingeniør-kompensasjon in Greater Hyderabad Area hos Verizon varierer fra ₹1.02M per year for MTS 1 til ₹4.89M per year for PMTS. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Greater Hyderabad Area utgjør totalt ₹1.46M. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Verizons totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/6/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
MTS 1
₹1.02M
₹933K
₹56.5K
₹28.3K
MTS 2
₹1.39M
₹1.22M
₹96.2K
₹68.5K
MTS 3
₹2.62M
₹2.31M
₹227K
₹76.8K
MTS 4
₹3.51M
₹3.08M
₹300K
₹130K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33%
ÅR 1
33%
ÅR 2
34%
ÅR 3
Hos Verizon er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:
33% opptjenes i 1st-ÅR (33.00% årlig)
33% opptjenes i 2nd-ÅR (33.00% årlig)
34% opptjenes i 3rd-ÅR (34.00% årlig)
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Verizon er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)
Inkluderte stillingerSend inn ny stilling