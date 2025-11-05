Produktleder-kompensasjon in New York City Area hos Verizon varierer fra $109K per year for Associate Product Manager til $217K per year for Principal Product Manager. Den yearlige mediankompensasjonspakken in New York City Area utgjør totalt $195K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Verizons totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/5/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Associate Product Manager
$109K
$103K
$333
$5.6K
Product Manager 1
$143K
$135K
$0
$8K
Product Manager 2
$175K
$154K
$5.7K
$14.9K
Senior Product Manager
$208K
$169K
$9.1K
$29.9K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33%
ÅR 1
33%
ÅR 2
34%
ÅR 3
Hos Verizon er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:
33% opptjenes i 1st-ÅR (33.00% årlig)
33% opptjenes i 2nd-ÅR (33.00% årlig)
34% opptjenes i 3rd-ÅR (34.00% årlig)
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Verizon er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)