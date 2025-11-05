Selskapskatalog
Verizon
  • Lønninger
  • Produktdesigner

  • Alle Produktdesigner lønninger

  • New York City Area

Verizon Produktdesigner Lønninger i New York City Area

Produktdesigner-kompensasjon in New York City Area hos Verizon varierer fra $108K per year for MTS 1 til $183K per year for MTS 4. Den yearlige mediankompensasjonspakken in New York City Area utgjør totalt $163K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Verizons totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/5/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
MTS 1
$108K
$108K
$0
$0
MTS 2
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 3
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 4
$183K
$151K
$8K
$23.5K
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Opptjeningsplan

33%

ÅR 1

33%

ÅR 2

34%

ÅR 3

Aksjetype
RSU

Hos Verizon er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:

  • 33% opptjenes i 1st-ÅR (33.00% årlig)

  • 33% opptjenes i 2nd-ÅR (33.00% årlig)

  • 34% opptjenes i 3rd-ÅR (34.00% årlig)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Verizon er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Inkluderte stillinger

UX-designer

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Produktdesigner hos Verizon in New York City Area ligger på en årlig totalkompensasjon på $212,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Verizon for Produktdesigner rollen in New York City Area er $142,000.

