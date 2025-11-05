Selskapskatalog
Verizon
  • Lønninger
  • Datavitenskaper

  • Alle Datavitenskaper lønninger

  • India

Verizon Datavitenskaper Lønninger i India

Datavitenskaper-kompensasjon in India hos Verizon utgjør totalt ₹2.38M per year for Data Scientist 3. Den yearlige mediankompensasjonspakken in India utgjør totalt ₹2.4M. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Verizons totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/5/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Data Scientist 1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Data Scientist 2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Data Scientist 3
₹2.38M
₹1.88M
₹283K
₹213K
Data Scientist 4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Opptjeningsplan

33%

ÅR 1

33%

ÅR 2

34%

ÅR 3

Aksjetype
RSU

Hos Verizon er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:

  • 33% opptjenes i 1st-ÅR (33.00% årlig)

  • 33% opptjenes i 2nd-ÅR (33.00% årlig)

  • 34% opptjenes i 3rd-ÅR (34.00% årlig)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Verizon er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Datavitenskaper hos Verizon in India ligger på en årlig totalkompensasjon på ₹3,417,372. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Verizon for Datavitenskaper rollen in India er ₹2,418,864.

