VergeSense Lønninger

VergeSenses lønn varierer fra $113,706 i total kompensasjon per år for en Prosjektleder på laveste nivå til $276,375 for en Maskinvareingeniør på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos VergeSense. Sist oppdatert: 10/16/2025

Maskinvareingeniør
$276K
Produktdesigner
$184K
Produktleder
$194K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

60 25
60 25
Prosjektleder
$114K
Programvareutvikler
$167K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos VergeSense er Maskinvareingeniør at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $276,375. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos VergeSense er $184,075.

