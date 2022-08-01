Selskapskatalog
Veranex
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

Veranex Lønninger

Veranexs lønn varierer fra $83,580 i total kompensasjon per år for en Maskinvareingeniør på laveste nivå til $180,900 for en Programvareutvikler på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Veranex. Sist oppdatert: 10/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Maskinvareingeniør
$83.6K
Maskiningeniør
$115K
Programvareutvikler
$181K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Veranex er Programvareutvikler at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $180,900. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Veranex er $115,260.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Veranex

Relaterte selskaper

  • Facebook
  • SoFi
  • Roblox
  • Uber
  • Microsoft
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser