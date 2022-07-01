Selskapskatalog
Verana Health
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

Verana Health Lønninger

Verana Healths lønn varierer fra $161,000 i total kompensasjon per år for en Dataforsker på laveste nivå til $192,500 for en Programvareutvikler på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Verana Health. Sist oppdatert: 10/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programvareutvikler
Median $193K
Dataforsker
Median $161K
Produktleder
$177K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Verana Health er Programvareutvikler med en årlig totalkompensasjon på $192,500. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Verana Health er $176,880.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Verana Health

Relaterte selskaper

  • Flipkart
  • Tesla
  • PayPal
  • Microsoft
  • Coinbase
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser