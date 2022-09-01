Selskapsoversikt
VelocityEHS
VelocityEHS Lønninger

VelocityEHSs lønnsområde varierer fra $109,545 i total kompensasjon årlig for Salgsingeniør i nedre ende til $175,875 for Løsningsarkitekt i øvre ende. Sist oppdatert: 8/24/2025

$160K

Programvareingeniør
Median $112K
Salgsingeniør
$110K
Løsningsarkitekt
$176K

Den høyest betalende rollen rapportert hos VelocityEHS er Løsningsarkitekt at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $175,875. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos VelocityEHS er $112,396.

