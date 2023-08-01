Selskapsoversikt
Vectara
Vectara Lønninger

Vectaras lønnsområde varierer fra $120,600 i total kompensasjon årlig for Salg i nedre ende til $180,900 for Dataanalytiker i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Vectara. Sist oppdatert: 8/24/2025

$160K

Programvareingeniør
Median $159K
Dataanalytiker
$181K
Salg
$121K

FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos Vectara er Dataanalytiker at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $180,900. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Vectara er $158,750.

