Selskapskatalog
Vasion
Vasion Lønninger

Vasions lønn varierer fra $52,260 i total kompensasjon per år for en Informasjonsteknolog (IT) på laveste nivå til $125,000 for en Programvareutvikler på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Vasion. Sist oppdatert: 9/14/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $125K
Informasjonsteknolog (IT)
$52.3K
Salg
$89.6K

Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Vasion er Programvareutvikler med en årlig totalkompensasjon på $125,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Vasion er $89,550.

