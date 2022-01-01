Selskapskatalog
Varonis Lønninger

Varoniss lønn varierer fra $64,675 i total kompensasjon per år for en Cybersikkerhetsanalytiker på laveste nivå til $203,732 for en Produktleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Varonis. Sist oppdatert: 9/14/2025

$160K

Programvareutvikler
Software Engineer $120K
Senior Software Engineer $151K

Backend Programvareingeniør

Programvareutviklingsleder
Median $204K
Salg
Median $110K

Informasjonsteknolog (IT)
$84.6K
Markedsføring
$134K
Produktleder
$204K
Rekrutterer
$66.5K
Salgsingeniør
$131K
Cybersikkerhetsanalytiker
$64.7K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Varonis er Produktleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $203,732. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Varonis er $125,409.

