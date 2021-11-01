Selskapskatalog
Varicent
Varicent Lønninger

Varicents lønn varierer fra $8,654 i total kompensasjon per år for en Dataanalytiker på laveste nivå til $141,924 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Varicent. Sist oppdatert: 9/14/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $86.2K

Full-Stack Programvareingeniør

Kvalitetssikring (KS) Programvareingeniør

Programvareutviklingsleder
Median $142K
Produktleder
Median $94.3K

Forretningsanalytiker
$73.9K
Dataanalytiker
$8.7K
Dataforsker
$114K
Markedsføring
$84.4K
Produktdesigner
$101K
Salg
$92.4K
Teknisk Kontoansvarlig
$92K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Varicent er Programvareutviklingsleder med en årlig totalkompensasjon på $141,924. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Varicent er $92,181.

