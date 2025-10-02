Selskapskatalog
ValueLabs
  Greater London Area

ValueLabs Programvareutvikler Lønninger i Greater London Area

Programvareutvikler-kompensasjon in Greater London Area hos ValueLabs utgjør totalt £44.6K per year for Senior Software Engineer. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Greater London Area utgjør totalt £44.8K.

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Software Engineer
(Inngangsnivå)
£ --
£ --
£ --
£ --
Senior Software Engineer
£44.6K
£44.6K
£0
£0
Analyst QE
£ --
£ --
£ --
£ --
Team Lead
£ --
£ --
£ --
£ --
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Praksisplasslønn

Hva er karrierenivåene hos ValueLabs?

Inkluderte stillinger

Full-Stack Programvareingeniør

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutvikler hos ValueLabs in Greater London Area ligger på en årlig totalkompensasjon på £45,026. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos ValueLabs for Programvareutvikler rollen in Greater London Area er £44,836.

