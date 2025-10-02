Selskapskatalog
ValueLabs
ValueLabs Programvareutvikler Lønninger i Greater Hyderabad Area

Programvareutvikler-kompensasjon in Greater Hyderabad Area hos ValueLabs varierer fra ₹870K per year til ₹3.79M. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Greater Hyderabad Area utgjør totalt ₹1.53M.

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Software Engineer
(Inngangsnivå)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹2.28M
₹2.23M
₹0
₹43.1K
Analyst QE
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Team Lead
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Praksisplasslønn

Hva er karrierenivåene hos ValueLabs?

Få verifiserte lønninger i innboksen din

Inkluderte stillinger

Full-Stack Programvareingeniør

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutvikler hos ValueLabs in Greater Hyderabad Area ligger på en årlig totalkompensasjon på ₹3,787,982. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos ValueLabs for Programvareutvikler rollen in Greater Hyderabad Area er ₹1,501,693.

