Selskapskatalog
USPTO
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • UX-forsker

  • Alle UX-forsker lønninger

USPTO UX-forsker Lønninger

Den gjennomsnittlige UX-forsker totalkompensasjonen in United States hos USPTO varierer fra $99.1K til $136K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for USPTOs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/3/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$107K - $127K
United States
Vanlig Område
Mulig Område
$99.1K$107K$127K$136K
Vanlig Område
Mulig Område

Vi trenger bare 3 flere UX-forsker innrapporteringers hos USPTO for å låse opp!

Inviter vennene dine og samfunnet til å legge til lønninger anonymt på under 60 sekunder. Mer data betyr bedre innsikt for jobbsøkere som deg og vårt samfunn!

💰 Vis alle Lønninger

💪 Bidra Din lønn


Bidra
Hva er karrierenivåene hos USPTO?

Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte UX-forsker tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en UX-forsker hos USPTO in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $135,700. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos USPTO for UX-forsker rollen in United States er $99,120.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for USPTO

Relaterte selskaper

  • Stripe
  • Roblox
  • Amazon
  • PayPal
  • Databricks
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/uspto/salaries/ux-researcher.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.