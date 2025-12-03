Selskapskatalog
US Metro Bank
US Metro Bank Cybersikkerhetsanalytiker Lønninger

Den gjennomsnittlige Cybersikkerhetsanalytiker totalkompensasjonen hos US Metro Bank varierer fra £81.7K til £112K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for US Metro Banks totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/3/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$118K - $140K
United Kingdom
Vanlig Område
Mulig Område
$109K$118K$140K$150K
Vanlig Område
Mulig Område

Hva er karrierenivåene hos US Metro Bank?

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Cybersikkerhetsanalytiker hos US Metro Bank ligger på en årlig totalkompensasjon på £111,858. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos US Metro Bank for Cybersikkerhetsanalytiker rollen er £81,705.

