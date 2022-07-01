Uptake Technologies Lønninger

Selskapskatalog
Uptake Technologiess lønn varierer fra $127,500 i total kompensasjon per år for en Programvareingeniør på laveste nivå til $210,700 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Uptake Technologies. Sist oppdatert: 11/16/2025

Datavitenskaper
$150K
Programvareingeniør
$128K
Programvareutviklingsleder
$211K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Uptake Technologies er Programvareutviklingsleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $210,700. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Uptake Technologies er $149,745.

Andre ressurser