Upstox Lønninger

Upstoxs lønn varierer fra $16,673 i total kompensasjon per år for en Produktdesigner på laveste nivå til $139,052 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Upstox. Sist oppdatert: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Programvareingeniør
Median $47.9K

Backend Programvareutvikler

Produktdesigner
Median $16.7K

UX-designer

Produktleder
Median $35.1K

Programvareutviklingsleder
$139K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Upstox er Programvareutviklingsleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $139,052. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Upstox er $41,469.

