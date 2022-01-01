Selskapskatalog
Upstart
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

Upstart Lønninger

Upstarts lønn varierer fra $142,572 i total kompensasjon per år for en Produktdesigner på laveste nivå til $448,833 for en Programvareingeniør på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Upstart. Sist oppdatert: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programvareingeniør
L3 $145K
L4 $238K
L5 $324K
L6 $449K

Backend Programvareutvikler

Fullstack Programvareutvikler

Datavitenskaper
L3 $190K
L4 $289K
L5 $320K
Programvareutviklingsleder
Engineering Manager $343K
Senior Engineering Manager $365K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Produktleder
L5 $339K
L6 $438K
Datavitenskap-leder
Median $438K
Dataanalytiker
Median $165K
Finansanalytiker
Median $200K
Rekrutterer
Median $210K
Forretningsanalytiker
$189K
Personalavdeling
$279K
Produktdesigner
$143K
Programleder
$194K
Cybersikkerhetsanalytiker
$185K
Teknisk programleder
$344K
Venturekapitalist
$279K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Upstart er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

Har du et spørsmål? Spør samfunnet.

Besøk Levels.fyi-samfunnet for å engasjere deg med ansatte fra ulike selskaper, få karrieretips og mer.

Besøk nå!

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Upstart er Programvareingeniør at the L6 level med en årlig totalkompensasjon på $448,833. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Upstart er $279,353.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Upstart

Relaterte selskaper

  • SoFi
  • LendingClub
  • Virtu Financial
  • PJT Partners
  • OnDeck
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser