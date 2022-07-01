Selskapskatalog
Upside
Upside Lønninger

Upsides lønn varierer fra $54,888 i total kompensasjon per år for en Programvareingeniør på laveste nivå til $251,250 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Upside. Sist oppdatert: 11/16/2025

Produktleder
Median $230K
Produktdesigner
$134K
Rekrutterer
$153K

Salg
Median $140K
Programvareingeniør
$54.9K
Programvareutviklingsleder
$251K
UX-forsker
$146K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Upside er Programvareutviklingsleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $251,250. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Upside er $146,228.

Andre ressurser