Uplight
Uplight Lønninger

Uplights lønn varierer fra $70,350 i total kompensasjon per år for en Dataanalytiker på laveste nivå til $347,900 for en Produktleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Uplight. Sist oppdatert: 11/16/2025

Programvareingeniør
Median $160K
Programvareutviklingsleder
Median $189K
Dataanalytiker
$70.4K

Datavitenskaper
$196K
Personalavdeling
$101K
Produktleder
$348K
Prosjektleder
$98.8K
Salg
$109K
Teknisk programleder
$121K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Uplight er Produktleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $347,900. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Uplight er $120,600.

