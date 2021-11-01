Uplift Lønninger

Selskapskatalog
Uplifts lønn varierer fra $83,200 i total kompensasjon per år for en Programvareingeniør på laveste nivå til $228,850 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Uplift. Sist oppdatert: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Programvareingeniør
Median $83.2K
Datavitenskaper
$92.5K
Programvareutviklingsleder
$229K

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Uplift er Programvareutviklingsleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $228,850. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Uplift er $92,535.

