Uplift Education
    • Om

    Uplift Education operates a network of 37 high-performing, tuition-free, public charter schools on 19 campuses serving 17,500 students in underserved areas across the Dallas/Fort Worth Metroplex.

    uplifteducation.org
    Nettside
    1996
    Grunnlagt år
    1,540
    # Ansatte
    $250M-$500M
    Estimert inntekt
    Hovedkontor

