Selskapskatalog
Uplers
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

Uplers Lønninger

Uplerss lønn varierer fra $8,572 i total kompensasjon per år for en Prosjektleder på laveste nivå til $108,272 for en Ledelsesrådgiver på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Uplers. Sist oppdatert: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programvareingeniør
Median $32.4K
Forretningsoperasjonsleder
$92K
Forretningsutvikling
$26.2K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Personalavdeling
$12K
Ledelsesrådgiver
$108K
Produktdesigner
$31.4K
Prosjektleder
$8.6K
Salg
$26.4K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Uplers er Ledelsesrådgiver at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $108,272. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Uplers er $28,886.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Uplers

Relaterte selskaper

  • Apple
  • Airbnb
  • DoorDash
  • Spotify
  • Dropbox
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser