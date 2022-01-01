Selskapskatalog
UpKeep
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

UpKeep Lønninger

UpKeeps lønn varierer fra $66,665 i total kompensasjon per år for en Programvareingeniør på laveste nivå til $145,000 for en Produktleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos UpKeep. Sist oppdatert: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Produktleder
Median $145K
Salg
$119K
Programvareingeniør
$66.7K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos UpKeep er Produktleder med en årlig totalkompensasjon på $145,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos UpKeep er $119,400.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for UpKeep

Relaterte selskaper

  • Ridecell
  • Omnivore
  • Splash
  • SecurityScorecard
  • Ironclad
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser