Selskapskatalog
Uphold
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

Uphold Lønninger

Upholds lønn varierer fra $64,675 i total kompensasjon per år for en Personalavdeling på laveste nivå til $490,000 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Uphold. Sist oppdatert: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Datavitenskaper
$151K
Personalavdeling
$64.7K
Programvareingeniør
$109K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Programvareutviklingsleder
$490K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Uphold er Programvareutviklingsleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $490,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Uphold er $130,090.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Uphold

Relaterte selskaper

  • Airbnb
  • Netflix
  • Coinbase
  • SoFi
  • Lyft
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser