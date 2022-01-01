Selskapskatalog
upGrad
upGrad Lønninger

upGrads lønn varierer fra $11,000 i total kompensasjon per år for en Salg på laveste nivå til $53,752 for en Programvareingeniør på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos upGrad. Sist oppdatert: 11/16/2025

Produktleder
Median $21.6K
Markedsføring
Median $27.3K
Programvareingeniør
Median $53.8K

Salg
Median $11K
Datavitenskaper
Median $22.6K
Forretningsutvikling
$11.8K
Produktdesigner
$14.3K
Programleder
$45.5K
Programvareutviklingsleder
$49.8K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos upGrad er Programvareingeniør med en årlig totalkompensasjon på $53,752. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos upGrad er $22,635.

