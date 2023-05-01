Selskapskatalog
Upflow
Upflow Lønninger

Upflows lønn varierer fra $60,480 i total kompensasjon per år for en Programvareingeniør på laveste nivå til $215,324 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Upflow. Sist oppdatert: 11/16/2025

Dataanalytiker
$103K
Produktleder
$96.7K
Salg
$67.7K

Programvareingeniør
$60.5K
Programvareutviklingsleder
$215K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Upflow er Programvareutviklingsleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $215,324. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Upflow er $96,664.

