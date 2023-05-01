Selskapskatalog
Univeris Lønninger

Univeriss lønn varierer fra $64,457 i total kompensasjon per år for en Cybersikkerhetsanalytiker på laveste nivå til $123,804 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Univeris. Sist oppdatert: 9/14/2025

$160K

Programvareutviklingsleder
Median $124K
Programvareutvikler
Median $97.7K
Cybersikkerhetsanalytiker
$64.5K

Løsningsarkitekt
$122K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Univeris er Programvareutviklingsleder med en årlig totalkompensasjon på $123,804. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Univeris er $110,031.

Andre ressurser