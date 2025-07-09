Selskapskatalog
UnitedLex
UnitedLex Lønninger

UnitedLexs lønn varierer fra $11,919 i total kompensasjon per år for en Juridisk på laveste nivå til $155,220 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos UnitedLex. Sist oppdatert: 9/21/2025

$160K

Juridisk
$11.9K
Produktleder
$124K
Programvareutviklingsleder
$155K

Løsningsarkitekt
$28K
Ofte stilte spørsmål

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in UnitedLex è Programvareutviklingsleder at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $155,220. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in UnitedLex è $76,176.

