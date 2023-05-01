Selskapskatalog
United Talent Agency
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

United Talent Agency Lønninger

United Talent Agencys lønn varierer fra $50,170 i total kompensasjon per år for en Administrativ assistent på laveste nivå til $233,825 for en Teknisk programleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos United Talent Agency. Sist oppdatert: 9/21/2025

$160K

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig $30K+ (noen ganger $300K+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Programvareutvikler
Median $135K
Administrativ assistent
$50.2K
Markedsføring
$99.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Produktleder
$221K
Teknisk programleder
$234K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos United Talent Agency er Teknisk programleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $233,825. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos United Talent Agency er $135,000.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for United Talent Agency

Relaterte selskaper

  • Dropbox
  • SoFi
  • Uber
  • Databricks
  • Coinbase
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser