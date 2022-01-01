Selskapskatalog
United Nations
United Nations Lønninger

United Nationss lønn varierer fra $28,858 i total kompensasjon per år for en Prosjektleder på laveste nivå til $167,151 for en Programvareutvikler på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos United Nations. Sist oppdatert: 9/13/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $167K
Administrativ assistent
$106K
Forretningsoperasjonsleder
$33.7K

Forretningsanalytiker
$109K
Dataforskningsleder
$155K
Informasjonsteknolog (IT)
$95.3K
Produktdesigner
$33.4K
Produktleder
$90.9K
Programleder
$75.3K
Prosjektleder
$28.9K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos United Nations er Programvareutvikler med en årlig totalkompensasjon på $167,151. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos United Nations er $93,094.

