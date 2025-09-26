Selskapskatalog
Unit4
Unit4 Programvareutvikler Lønninger

Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in Spain hos Unit4 utgjør totalt €26.4K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Unit4s totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/26/2025

Median Pakke
company icon
Unit4
Software Engineer
Granada, AN, Spain
Totalt per år
€26.4K
Nivå
L2
Grunnlønn
€25K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€1.4K
År i selskapet
2 År
Års erfaring
3 År
Hva er karrierenivåene hos Unit4?

€143K

Siste lønnsrapporter
Ofte stilte spørsmål

The highest paying salary package reported for a Programvareutvikler at Unit4 in Spain sits at a yearly total compensation of €33,763. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Unit4 for the Programvareutvikler role in Spain is €26,422.

Andre ressurser