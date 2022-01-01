Selskapskatalog
Unigroup
Unigroup Lønninger

Unigroups lønn varierer fra $59,706 i total kompensasjon per år for en Dataanalytiker på laveste nivå til $91,242 for en Personalavdeling på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Unigroup. Sist oppdatert: 10/16/2025

Programvareutvikler
Median $85K
Dataanalytiker
$59.7K
Dataforsker
$80.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
Personalavdeling
$91.2K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Unigroup er Personalavdeling at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $91,242. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Unigroup er $82,700.

