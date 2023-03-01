Selskapskatalog
Unify Consulting
Unify Consulting Lønninger

Unify Consultings lønn varierer fra $145,725 i total kompensasjon per år for en Markedsføringsoperasjoner på laveste nivå til $221,100 for en Løsningsarkitekt på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Unify Consulting. Sist oppdatert: 10/16/2025

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Forretningsanalytiker
$151K
Forretningsutvikling
$153K
Markedsføringsoperasjoner
$146K
Produktdesigner
$172K
Løsningsarkitekt
$221K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Unify Consulting er Løsningsarkitekt at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $221,100. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Unify Consulting er $161,500.

