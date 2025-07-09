Selskapskatalog
Uni Cards Lønninger

Uni Cardss lønn varierer fra $28,550 i total kompensasjon per år for en Produktdesigner på laveste nivå til $67,993 for en Programvareutvikler på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Uni Cards. Sist oppdatert: 9/21/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $68K

Backend Programvareingeniør

Produktleder
Median $61.5K
Dataforskningsleder
$49.1K

Produktdesigner
$28.6K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Uni Cards er Programvareutvikler med en årlig totalkompensasjon på $67,993. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Uni Cards er $55,268.

