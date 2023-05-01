Selskapskatalog
Underdog Fantasy
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

Underdog Fantasy Lønninger

Underdog Fantasys lønn varierer fra $145,000 i total kompensasjon per år for en Programvareutvikler på laveste nivå til $215,912 for en Produktdesigner på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Underdog Fantasy. Sist oppdatert: 10/12/2025

$160K

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig $30K+ (noen ganger $300K+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Programvareutvikler
Median $145K
Produktdesigner
Median $216K

UX Designer

Rekrutterer
Median $183K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

93 58
93 58
Produktleder
$166K
Programvareutviklingsleder
$169K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Underdog Fantasy er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

Har du et spørsmål? Spør samfunnet.

Besøk Levels.fyi-samfunnet for å engasjere deg med ansatte fra ulike selskaper, få karrieretips og mer.

Besøk nå!

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Underdog Fantasy er Produktdesigner med en årlig totalkompensasjon på $215,912. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Underdog Fantasy er $169,150.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Underdog Fantasy

Relaterte selskaper

  • Stripe
  • Flipkart
  • Amazon
  • Netflix
  • Snap
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser