Under Armour Lønninger

Under Armours lønn varierer fra $32,401 i total kompensasjon per år for en Salg på laveste nivå til $284,415 for en Motedesigner på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Under Armour. Sist oppdatert: 9/21/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $128K
Produktleder
Median $96.8K
Dataforskningsleder
$240K

Dataforsker
Median $118K
Motedesigner
$284K
Personalavdeling
$172K
Informasjonsteknolog (IT)
$165K
Markedsføring
$162K
Markedsføringsoperasjoner
$86.2K
Maskiningeniør
$123K
Rekrutterer
$107K
Salg
$32.4K
Cybersikkerhetsanalytiker
$163K
Programvareutviklingsleder
$190K
Den høyest betalte rollen rapportert hos Under Armour er Motedesigner at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $284,415. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Under Armour er $144,903.

