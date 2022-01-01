Under Armour Lønninger

Under Armours lønn varierer fra $32,401 i total kompensasjon per år for en Salg på laveste nivå til $284,415 for en Motedesigner på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Under Armour . Sist oppdatert: 9/21/2025