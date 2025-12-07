Selskapskatalog
Umpqua Bank
Umpqua Bank Finansanalytiker Lønninger

Den gjennomsnittlige Finansanalytiker totalkompensasjonen in United States hos Umpqua Bank varierer fra $120K til $168K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Umpqua Banks totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/7/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$130K - $151K
United States
Vanlig Område
Mulig Område
$120K$130K$151K$168K
Vanlig Område
Mulig Område

Hva er karrierenivåene hos Umpqua Bank?

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Finansanalytiker hos Umpqua Bank in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $167,790. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Umpqua Bank for Finansanalytiker rollen in United States er $119,850.

