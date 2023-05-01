Selskapskatalog
Ultima Genomics
Ultima Genomics Lønninger

Ultima Genomicss lønn varierer fra $110,445 i total kompensasjon per år for en Maskiningeniør på laveste nivå til $195,975 for en Programvareutvikler på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Ultima Genomics. Sist oppdatert: 9/21/2025

$160K

Biomedisinsk ingeniør
$189K
Maskinvareingeniør
$152K
Maskiningeniør
$110K

Programvareutvikler
$196K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Ultima Genomics er Programvareutvikler at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $195,975. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Ultima Genomics er $170,643.

