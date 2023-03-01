Selskapskatalog
Ula
Ula Lønninger

Ulas lønn varierer fra $27,118 i total kompensasjon per år for en Produktdesigner på laveste nivå til $57,128 for en Produktleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Ula. Sist oppdatert: 9/21/2025

$160K

Produktdesigner
$27.1K
Produktleder
$57.1K
Prosjektleder
$35.3K

Programvareutvikler
$49.1K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Ula er Produktleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $57,128. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Ula er $42,171.

Andre ressurser