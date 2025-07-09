Selskapskatalog
Ujjivan Small Finance Bank
Ujjivan Small Finance Bank Lønninger

Ujjivan Small Finance Banks lønn varierer fra $5,284 i total kompensasjon per år for en Kundeserviceoperasjoner på laveste nivå til $49,563 for en Løsningsarkitekt på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Ujjivan Small Finance Bank. Sist oppdatert: 9/21/2025

$160K

Kundeserviceoperasjoner
$5.3K
Markedsføring
$17.1K
Løsningsarkitekt
$49.6K

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Ujjivan Small Finance Bank er Løsningsarkitekt at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $49,563. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Ujjivan Small Finance Bank er $17,134.

