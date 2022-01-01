Udaan Lønninger

Udaans lønn varierer fra $3,482 i total kompensasjon per år for en Regnskapsfører på laveste nivå til $118,850 for en Forretningsutvikling på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Udaan . Sist oppdatert: 9/12/2025