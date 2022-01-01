Selskapskatalog
Udaan Lønninger

Udaans lønn varierer fra $3,482 i total kompensasjon per år for en Regnskapsfører på laveste nivå til $118,850 for en Forretningsutvikling på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Udaan. Sist oppdatert: 9/12/2025

$160K

Programvareutvikler
L1 $32.1K
L2 $39K
L3 $64.9K
L4 $105K

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Dataforsker
Median $60K
Programvareutviklingsleder
Median $75.3K

Produktleder
Median $85.4K
Regnskapsfører
$3.5K
Forretningsanalytiker
$27.9K
Forretningsutvikling
$119K
Dataanalytiker
$17.4K
Motedesigner
$10.7K
Finansanalytiker
$38.8K
Personalavdeling
$33.6K
Juridisk
$34.7K
Markedsføring
$59.6K
Produktdesigner
$36.4K
Programleder
$58.9K
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Udaan er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Udaan er Forretningsutvikling at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $118,850. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Udaan er $38,861.

Andre ressurser