UBS Lønninger

UBSs lønn varierer fra $22,039 i total kompensasjon per år for en Dataforskningsleder på laveste nivå til $230,974 for en Programleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos UBS. Sist oppdatert: 9/4/2025

$160K

Programvareutvikler
Employee $112K
Authorized Officer $124K
Associate Director $162K
Director $207K

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Kvalitetssikring (KS) Programvareingeniør

Dataingeniør

Nettsted Pålitelighet Ingeniør

Kvantitativ Utvikler

Dataforsker
Employee $117K
Authorized Officer $120K
Associate Director $154K

Kvantitativ Forsker

Investeringsbankmann
Analyst $136K
Associate Director $210K

Finansanalytiker
Median $110K
Forretningsanalytiker
Median $110K
Produktleder
Median $138K
Programvareutviklingsleder
Median $175K
Forretningsoperasjonsleder
Median $64.2K
Ledelsesrådgiver
Median $82.5K
Prosjektleder
Median $150K
Løsningsarkitekt
Median $206K

Dataarkitekt

Cloud Security Architect

Informasjonsteknolog (IT)
Median $106K
Teknisk programleder
Median $173K
Cybersikkerhetsanalytiker
Median $108K
Regnskapsfører
$44.6K
Administrativ assistent
$80.4K
Forretningsoperasjoner
$109K
Forretningsutvikling
$76.3K
Stabssjef
$159K
Dataanalytiker
$162K
Dataforskningsleder
$22K
Personalavdeling
$164K
Juridisk
$159K
Produktdesigner
$143K
Produktdesignleder
$28.3K
Programleder
$231K
Rekrutterer
$148K
Salg
$159K
Totale belønninger
$157K
UX-forsker
$137K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos UBS er Programleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $230,974. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos UBS er $137,369.

