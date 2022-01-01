Ubisoft Lønninger

Selskapskatalog
Ubisofts lønn varierer fra $20,193 i total kompensasjon per år for en Forretningsanalytiker på laveste nivå til $178,500 for en Teknisk programleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Ubisoft. Sist oppdatert: 9/20/2025

$160K

Programvareutvikler
L1 $57.1K
L2 $63.1K
L3 $83K
L4 $121K

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Nettutvikler

Videospill Programvareingeniør

Forskningsvitenskapsmann

Produktleder
Median $108K
Programvareutviklingsleder
Median $116K

Dataanalytiker
Median $48.8K
Dataforsker
Median $70K
Prosjektleder
Median $65.4K
Markedsføring
Median $111K
Løsningsarkitekt
Median $119K
Forretningsanalytiker
$20.2K
Grafisk designer
$58.8K
Informasjonsteknolog (IT)
$79.9K
Markedsføringsoperasjoner
$50.5K
Produktdesigner
$126K
Produktdesignleder
$164K
Teknisk programleder
$179K
UX-forsker
$81.4K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Ubisoft er Teknisk programleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $178,500. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Ubisoft er $81,405.

