trivago
trivago Programvareutviklingsleder Lønninger

Programvareutviklingsleder-mediankompensasjonspakken in Germany hos trivago utgjør totalt €83.3K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for trivagos totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/28/2025

Median Pakke
company icon
trivago
Software Engineering Manager
Dusseldorf, NW, Germany
Totalt per år
€83.3K
Nivå
-
Grunnlønn
€83.3K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
År i selskapet
2 År
Års erfaring
10 År
Hva er karrierenivåene hos trivago?
Block logo
+€50.3K
Robinhood logo
+€77.2K
Stripe logo
+€17.3K
Datadog logo
+€30.3K
Verily logo
+€19.1K
Siste lønnsrapporter
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutviklingsleder hos trivago in Germany ligger på en årlig totalkompensasjon på €114,680. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos trivago for Programvareutviklingsleder rollen in Germany er €83,334.

Andre ressurser