Selskapskatalog
Trip.com
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Programvareingeniør

  • Alle Programvareingeniør lønninger

Trip.com Programvareingeniør Lønninger

Programvareingeniør-mediankompensasjonspakken in China hos Trip.com utgjør totalt CN¥400K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Trip.coms totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/28/2025

Median Pakke
company icon
Trip.com
Backend Software Engineer
Shanghai, SH, China
Totalt per år
CN¥400K
Nivå
hidden
Grunnlønn
CN¥320K
Stock (/yr)
CN¥0
Bonus
CN¥79.9K
År i selskapet
2-4 År
Års erfaring
2-4 År
Hva er karrierenivåene hos Trip.com?
Block logo
+CN¥418K
Robinhood logo
+CN¥641K
Stripe logo
+CN¥144K
Datadog logo
+CN¥252K
Verily logo
+CN¥158K
Don't get lowballed
Siste lønnsrapporter
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Åpne Stillinger
Praksisplasslønn

Bidra

Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Programvareingeniør tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareingeniør hos Trip.com in China ligger på en årlig totalkompensasjon på CN¥906,220. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Trip.com for Programvareingeniør rollen in China er CN¥372,642.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Trip.com

Relaterte selskaper

  • Dropbox
  • Lyft
  • Databricks
  • Snap
  • Uber
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser